"Слуги народу" взялися за соцмережі: хочуть садити за "фейки" та нагнітання "соціальної напруженості"

Документ було направлено на розгляд Комітету

Нардепи від "Слуги народу" хочуть запровадити кримінальне покарання за поширення в соцмережах інформації, яка "веде до зростання соціальної напруги".

Текст законопроєкту №9223 є на сайті парламенту. Його авторами є представники "СН" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк.

У записці пояснення до документа йдеться, що його мета полягає в посиленні відповідальності за використання фейкових акаунтів в соцмережах для поширення неправдивої інформації. Однак формулювання пункту 3 тексту законопроєкту дозволяє притягнути до відповідальності й осіб, які пишуть повідомлення зі свого облікового запису.

Наголошується, що карати хочуть за поширення недостовірної інформації або за втручання у справи юридичних та фізичних осіб, якщо ці дії ведуть до "підвищення рівня соціальної напруженості, порушення конституційних прав та свобод громадян, або іншим чином загрожують національній безпеці".

При цьому в тексті йдеться, що для отримання покарання ознак державної зради в цих повідомленнях може не бути.

Як повідомлялося раніше, нардепи запропонували заборонити продаж в Україні систем нагрівання тютюну та ароматизованих тютюнових виробів.