"Слуги народа" взялись за соцсети: хотят сажать за "фейки" и нагнетание "социальной напряженности"

Документ был направлен на рассмотрение комитета

Нардепы от "Слуги народа" хотят ввести уголовное наказание за распространение в соцсетях информации, которая "ведет к росту социального напряжения".

Текст законопроекта №9223 доступен на сайте парламента. Его авторами являются представители "СН" Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк.

В пояснительной записке к документу говорится, что его цель заключается в ужесточении ответственности за использование фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения неправдивой информации. Однако формулировка пункта 3 текста законопроекта позволяет притянуть к ответственности и лиц, которые пишут сообщения со своего аккаунта.

Отмечается, что наказывать хотят за распространение недостоверной информации или за вмешательство в дела юридических и физических лиц, если эти действия ведут к "повышению уровня социальной напряженности, нарушают конституционные права и свободы граждан, или иным образом угрожают национальной безопасности".

При этом в тексте говорится, что для получения наказания признаков государственной измены в этих сообщениях может и не быть.

Как сообщалось ранее, нардепы предложили запретить продажу в Украине систем нагревания табака и ароматизированных табачных изделий.