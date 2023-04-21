"Шары" с гражданством не будет: Зеленский подписал важный закон

Все желающие стать гражданми Украины должны будут сдать три экзамена

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о том, что для получения гражданства Украины необходимо сдавать экзамены. Чтобы стать украинцем, нужна здать тесты на знание украинского языка, истории и Конституции страны.

Об этом сообщается на сайте парламента. Соответствующие изменения будут внесены в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части условий принятия в гражданство Украины (реестр. №7606).

Зеленский подписал закон сегодня, 21 апреля. Ровно меясц назад, 21 марта, ВР Украины поддержала в целом законопроект о введении экзамена для получения украинского гражданства. За соответствующее решение отдал свой голос 281 народный избранник.

К слову, экзамены на гражданство очень популярны в мире. Без них нельзя получить гражданство ряда европейских стран (Эстонии, Латвии, Литвы, Германии и Польши), США и других. В каждой из стран немного разнятся требования, но в целом кандидатам на гражданство предлагают сдавать тесты на знание государственного языка, истории страны и Конституции. Некоторые государства также требуют выучить нацильный гимн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времен Януковича. В списке оказались пять человек.