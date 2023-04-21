"Шари" з громадянством не буде: Зеленський підписав важливий закон

Усі охочі стати громадянами України повинні будуть скласти три іспити

Український президент Володимир Зеленський підписав закон про те, що для отримання громадянства України необхідно складати іспити. Щоб стати українцем, потрібно здати тести на знання української мови, історії та Конституції країни.

Про це повідомляється на сайті парламенту. Відповідні зміни будуть внесені до законів "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України (реєстр. №7606).

Зеленський підписав закон сьогодні, 21 квітня. Рівно місяць тому, 21 березня, ВР України підтримала загалом законопроект про запровадження іспиту для здобуття українського громадянства. За відповідне рішення віддав свій голос 281 народний обранець.

До речі, іспити на громадянство дуже популярні у світі. Без них не можна отримати громадянство низки європейських країн (Естонії, Латвії, Литви, Німеччини та Польщі), США та інших. У кожній із країн трохи різняться вимоги, але загалом кандидатам на громадянство пропонують складати тести на знання державної мови, історії країни та Конституції. Деякі держави також вимагають вивчити національний гімн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський позбавив громадянства топ-чиновників часів Януковича. У списку опинилися п’ятеро людей.