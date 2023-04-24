Закон про в’язницю за "фейки": у "Слузі народу" зробили несподівану заяву

Законопроект нібито є своєрідним законодавчим "спамом"

У "Слузі народу" відхрестилися від гучного законопроекту про "фейки" та нагнітання "соціальної напруженості". Там заявили, що сам документ — "фейк", маючи на увазі, що він не має шансів на прийняття.

Про це на своїй сторінці сказала народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

За її словами, ніхто цей законопроект розглядати не збирається, а він є своєрідним законодавчим "спамом".

"Законопроект про висловлювання — фейк, просто зареєстрований. З нардепами таке буває, право підпису. Ніхто таке розглядати не буде. Хоч приватизацію місяця зареєструй, хоча відміну рф можна і спробувати)…", — каже вона.

Слова Безуглої викликали дуже неоднозначну реакцію. Зокрема, люди не зовсім зрозуміли та обурилися формулюванням "фейковий законопроект".

Нагадаємо, що законопроект №9223, авторами якого є представники "СН" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк, пропонує посилити відповідальність за використання фейкових аккаунтів у соцмережах для поширення неправдивої інформації.

При цьому варто зазначити, що й сама Безугла, разом із вищезгаданим Мазурашу, також були авторами одного з резонансних законопроектів. Той взагалі передбачав право командирів ЗСУ страчувати підлеглих у разі, якщо ті самовільно залишають місця дислокації або не виконують накази під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки.

Той законопроект не було прийнято.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Зеленського хочуть створити публічний реєстр ухилянтів від мобілізації.