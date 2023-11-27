У "Слузі народу" відреагували на нападки Безуглої на Залужного: замислюються про радикальне рішення

Рішення поки що не прийнято

Скандал з "наїздом" нардепа "Слуги народу" Мар’яни Безуглої на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного триває і в керівній фракції вже замисляться про її виключення.

Як інформує "Суспільне", про це розповіли два представники фракції "СН" на умовах анонімності. Вони наголосили, що нардепів обурила поведінка колеги.

"Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої та пропонують її виключити. Утім, не факт, що це винесуть на голосування", — сказало джерело видання.

Як відомо, Безугла накинулася на Залужного з критикою через те, що той нібито не надав жодного плану дій на 2024 рік ні під час засідання Ставки, ні під час засідання профільного комітету Ради. Після цього вона заявила, що якщо військове керівництво не може цього зробити, то воно повинно піти.

У відповідь на це секретар комітету та нардеп Роман Костенко зазначив, що Залужний і не мав подавати такий план, а на комітеті його не вимагали.

Варто зазначити, що на заяву Безуглої викликало шквал негативу в мережі, а тому довелося реагувати і представнику президента у Верховній Раді Федору Веніславському, який зазначив, що такі висловлювання можуть становити загрозу національній безпеці України.