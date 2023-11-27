В "Слуге народа" отреагировали на нападки Безуглой на Залужного: задумываются о радикальном решении

Решение пока не принято

Скандал с "наездом" нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного продолжается и в прявящей фракции уже задумыватся о ее исключении.

Как информирует "Суспільне", об этом рассказали два представителя фракции "СН" на условиях анонимности. Они отметили, что нардепов возмутило поведение коллеги.

"Большинство депутатов возмущены поведением Безуглой и предлагают ее исключить. Впрочем, не факт, что это вынесут на голосование", — сказал источник издания.

Как известно Безуглая набросилась на Залужного с критикой из-за того, что тот якобы не предоставил никакого плана действий на 2024 год ни во время заседания Ставки, ни во время заседания профильного комитета Рады. После этого она заявила, что если военное руководство не может этого сделать, то "оно должно уйти".

В ответ на это секретарь комитета и нардеп Роман Костенко отметил, что Залужный и не должен был подавать такой план, а на комитете его не требовали.

Стоит отметить, что на заявление Безуглой вызвало шквал негатива в сети, а потому пришлось реагировать и представителю президента в Верховной Раде Федору Вениславскому, который отметил, что такие высказывания могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.