Нардепка Безуглая "наехала" на Залужного и хочет его отставки: подробности

Пользователи сети "не оценили" такой жест

Нардепка от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, недавно оскандалившаяся, "бросив вызов" спикеру ПС ВСУ Юрию Игнату, на этот раз снова "вцепилась" за Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, он выполняет свою работу некачественно и должен покинуть пост, поскольку не предоставил план действий на 2024 год.

Свои претензии нардепка также подкрепила цифрами о том, сколько "стоит" один погибший боец в Украине. Об этом говорится в посту Безуглой в Facebook.

"Да, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный", — пишет Марьяна. Она также добавляет, что военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Нардепка отмечает, что эта проблема нарастала летом как на Ставке, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год.

"Мы спрашивали, на что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада? Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию? Что с обучением? Что с ротациями? Почему в 2024 не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший обходится государству 15 млн грн, а турникет типа САО — в 10 тыс. раз меньше?", — пишет она.

Однако нардепка также подчеркивает, что эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало.

"… сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придать НИКАКОГО плана на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без НИКАКОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти", — резюмирует Марьяна.

Ответ Марьяне не заставил себя ждать

При этом в ответ к Безуглой обратился украинский полковник Анатолий Штефан "Штирлиц", который из-за подобных нападок на Залужного уже удалил нардепку из друзей в Facebook. Он спросил об обеспечении потребностей ВСУ государством, ведь заявки от военнослужащих были, но потребности закрывали волонтеры, партнеры и бизнесмены.

«Планы, а смогли ли обеспечить предыдущие? За что им большой поклон и уважение", — пишет военный.

Он считает, что главную проблему умалчивают.

"А как готовились к войне? ВСУ приняли бой всеми силами и средствами, которые были налицо. А теперь уже можно с легкостью писать не о том руководстве ВСУ, не о тех воинах и не такой обороне, а главное просто обвинить во всем ВС Украины.

Напоминаю, что для нас жизнь каждого воина бесценна, а не стоит какие-то миллионы о которых вы пишете. Этим мы от вас и отличаемся", — добавил "Штирлиц" в ответ Безуглой.

Пользователи сети также не разделяют мнения Марьяны и засыпают ее вопросами о том, что было сделано для укрепления армии до начала полномасштабного вторжения.

Более того, люди подчеркивают, что своими скандалами Марьяна Безуглая только сеет раздор между украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что парламентарий "выделилась" и тем, что в октябре запустила два опроса на своей странице Facebook, в котором поинтересовалась, желают ли простые украинцы смерти народным депутатам и хотят ли они отправить их в тюрьму.