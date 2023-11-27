Ее польза равна нулю: военный ответил на "наезд" Безуглой на Залужного

Макарук задался большим количеством вопроса по поводу Безуглой

Наезд "слуги" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного можно трактовать как подрыв обороноспособности Украины. Кроме того, её действия очень неприятны для военных, которые порой генерала называют своим атаманом (в деоккупированных населенных пунктах можно найти граффити "С нами — Бог и атаман Залужный!").

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук. Он отметил, что особенно неприятной ситуацию делает то, что она исходит от заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Что она, критикующая военных, сделала как член профильного комитета для обороны и безопасности Украины? Почему г-жа Безуглая, которая декларировала реформу СБУ, создание парламентского комитета по надзору за разведорганами, реформу разведок в Украине, ничего подобного не сделала? Почему она позволяет себе дискредитировать Вооруженные силы? Почему называет себя волонтером? Я официально заявляю — ни один из проектов, в которых якобы участвовала Безуглая, она не довела до конца. Ее КПД равен нулю", — говорит Макарук и добавляет "Так почему же она открывает рот на наших командиров, на наших военачальников?! Почему это позволяет себе гражданский человек, наряжающийся в военную форму? Где возбуждение уголовного дела о нарушении ношения военной формы? Где работа СБУ? Ведь подобные действия можно (и нужно) трактовать как подрыв обороноспособности Украины. Почему Безуглой не занимается военная контрразведка?".

Больше о проблемах с ротацией, политических играх вокруг ВСУ, а также проблемах наших военнослужащих и способах их решения вы можете прочитать в полной версии интервью Михаила Макарука "Телеграфу" под названием "Как власть "наезжает" на военных, как "стесываются" ВСУ и с кого спросят после войны, — интервью с сержантом ССО Макаруком, ч. II".

Ранее мы писали о том, что Безуглая снова обрушилась на Залужного.