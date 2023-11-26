"Угроза нацбезопасности": в "Слуге народа" отреагировали на слова Безуглой о Залужном, а сеть продолжает "кипеть"

Представитель президента в Раде назвал слова нардепа недопустимыми

Очередной выпад скандального парламентария Марьяны Безуглой в сторону военного руководства Украины не остался без внимания со стороны пользователей сети, после чего на ее слова пришлось реагировать представителям Банковой.

Как рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский, такие заявления нардепа в условиях военного положения являются недопустимыми, особенно если учесть, что она является членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.

"В условиях войны это может иметь крайне негативные последствия. Тем более с учетом тех чувствительных вопросов для обороны и безопасности государства, которые рассматриваются на комитете… Я считаю, что такое поведение госпожи Безуглой является недопустимой и ее пребывание в комитете может составлять реальную угрозу национальной безопасности с учетом такой модели поведения", — сказал Вениславский.

Стоит отметить, что по словам Безуглой, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выполняет свою работу некачественно и должен покинуть пост, поскольку не предоставил план действий на 2024 год. Однако это вызвало волну критики у многих известных украинцев.

Например, вице-президент Красного Креста в Украине Павел Розенко напомнил, как нардеп "готовила страну к обороне" в 2021 году.

Экс-нардеп Борислав Береза тоже не стал молчать.

Один из украинских судей, пишущий под никнеймом Judge Rico Dredd в свою очередь напомнил, что украинское командование вынуждено соблюдать многочиленные меры предосторожности, чтобы важная информация не попала в руки россиян.

Украинский блогер, активист Революции Достоинства Роман Доник отметил, что своими заявлениями нардеп может "открыть ящик Пандоры".

Военный эксперт, основатель организации StateWatch Александр Леменов добавил, что такое сообщение является чистой воды попыткой посеять раздор в обществе.

Ранее "Телеграф" писал, что парламентарий "выделилась" и тем, что в октябре запустила два опроса на своей странице Facebook, в котором поинтересовалась, желают ли простые украинцы смерти народным депутатам и хотят ли они отправить их в тюрьму.