Її користь дорівнює нулю: військовий відповів на "наїзд" Безуглої на Залужного

Макарук задався великою кількістю питань щодо Безуглої

Наїзд "слуги" Мар’яни Безуглої на головкома ЗСУ Валерія Залужного можна трактувати як підрив обороноздатності України. Крім того, її дії дуже неприємні для військових, які часом генерала називають своїм отаманом (у деокупованих населених пунктах можна знайти графіті "З нами — Бог і отаман Залужний!").

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук. Він зазначив, що особливо неприємною ситуацію робить те, що вона походить від заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

"Що вона, яка критикує військових, зробила як член профільного комітету для оборони та безпеки України? Чому пані Безугла, яка декларувала реформу СБУ, створення парламентського комітету з нагляду за розвідорганами, реформу розвідок в Україні, нічого подібного не зробила? Чому вона дозволяє дискредитувати Збройні сили? Чому називає себе волонтером? Я офіційно заявляю — жоден із проєктів, у яких нібито брала участь Безугла, вона не довела до кінця. Її ККД дорівнює нулю", — каже Макарук та додає "То чому ж вона відкриває рота на наших командирів, на наших воєначальників?! Чому це дозволяє собі цивільна людина, яка вбирається у військову форму? Де кримінальна справа щодо порушення носіння військової форми? Де робота СБУ? Адже такі дії можна (і треба) трактувати як підрив обороноздатності України. Чому Безуглою не займається військова контррозвідка?".

Більше про проблеми з ротацією, політичні ігри навколо ЗСУ, а також проблеми наших військовослужбовців та способи їх вирішення ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Михайла Макарука "Телеграфу" під назвою "Як влада "наїжджає" на військових, як "стісуються" ЗСУ і з кого спитають після війни, — інтерв’ю з сержантом ССО Макаруком, ч. II".

Раніше ми писали про те, що Безугла знову обрушилася на Залужного.