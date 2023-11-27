"Хочете скинути всю провину на військових?": Безугла знову обрушилася на Залужного, їй відповіли

У мережі почався справжній скандал навколо висловлювань однієї із "слуг"

Народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Мар’яна Безугла знову "проїхалася" головкому ЗСУ Валерію Залужному. Вона вважає, що Україні слід міняти армію.

На своїй сторінці у Facebook у понеділок, 27 листопада, вона написала пост, у якому висловилася про підготовку до війни у країні. Роздуми депутата викликали шквал критики у її бік.

"Де був план оборони Зеленського у 2022? Шановні, що план 2022, що 2023, що 2024 — це готують ВІЙСЬКОВІ. Вони зазначають ризики і будують оборону та наступ. Так, як у 2021 році Міллі просив звернути увагу, наприклад, на мінування кордонів. Але Головком настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами", — написала Безугла.

Народна обраниця згадала слова Залужного на заслуховуванні в Комітеті щодо погодження закупівель, коли той сказав, що дрони не потрібні й тоді в оборонні закупівлі було закладено буквально кілька БПЛА, надані як пропозиція військовим керівництвом.

"Незалежної системи оцінювання ЕФЕКТИВНОСТІ проведених операцій ЗСУ немає, мої спроби її запровадити наштовхувалися на внутрішній спротив. Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо (!) "бойовий імунітет", а про те, що знімають десятки (!) комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо. Генералітет, поділений на внутрішні фракції, — це каста. Каста, яка не пускає свіжих людей, це те, що ще більше розвинулось за два роки повномасштабного, коли військове керівництво отримало величезні статки й владу. Це той слон, якого ми не бачимо в тому числі зі страху, що наша зона комфорту зіткнеться з суворою реальністю, що Богів немає", — наголосила Безугла.

На думку нардепа, в Україні слід змінювати армію — перетворити ЗСУ на сучасну компанію, де "життя громадянина та ефективність операції, що проводиться, — рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що ведуть до перемоги".

"Не говорити, дайте 300 танків і тоді, інакше, хай ідуть по посадкам, адаптуватись щомиті. Більше зброї, та зброя — ресурс для людей, аби використати її максимально ефективно. Якщо дати 47 бригаді Бредлі, але "провтикати" вчасно на них динамічний захист на складах КСЛ, а потім не провівши дорозвідку, заставити наступати Бредлями по мінним полям, то ми отримаємо знищені Бредлі й вбитих та поранених українських громадян. На таке не вистачить ні 100, ні 300 американських машин", — сказала вона.

На думку Безуглої, якщо сформувати нову бригаду з нових мобілізованих людей, які мали обмежені можливості підготовки, а потім визначити цю бригаду ключовою у наступі на позиції, що зміцнюються, результати будуть плачевними.

При цьому наприкінці своєї посади нардеп додала мема з Валерієм Залужним.

Реакція соцмереж

У соціальних мережах почали критикувати посаду Мар’яни Безуглої. Користувачі мережі зазначили, що у розпал війни вкрай неправильно таким чином висловлюватись про головнокомандувача ЗСУ та українських військових. Деякі ж поставили нардепу питання про те, як готувалася влада до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 листопада Мар’яна Безугла опублікувала в соцмережі пост, в якому заявила, що Валерій Залужний нібито виконує свою роботу неякісно і має піти зі своєї посади, оскільки він не надав плану дій на 2024 рік. Невдовзі депутату відповіли у соцмережах на її слова.