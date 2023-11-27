Директор Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, как высшая политическая власть спровоцировала разброд и шатание в Украине

В последнее время активизировались выпады провластных политиков против высшего военного руководства. Особенно в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного. Сейчас сверх меры активничает нардеп Марьяна Безуглая.

Но и со стороны Офиса президента, а то и самого Владимира Зеленского нет-нет да и "прилетит" что-то Залужному.

Мы прекрасно помним, как наше высшее политическое руководство занималось пиаром контрнаступления. В итоге создались явно завышенные ожидания. Причем не только в Украине (среди людей без критического мышления), но и на Западе. Были надежды на некие огромные успехи.

А пока у нас говорили о том, как это будет мощно-успешно, враг готовился. Окапывался. Создавал новые рубежи обороны. Минировал всё и вся. Проводил бесконечную скрытую мобилизацию.

В итоге наши наступательные действия по объективным причинам оказались далеко не такими успешными, как рисовала украинская власть. Что вызвало вполне понятное (после такой пиар-кампании) разочарование. Как внутри Украины, так и среди наших партнеров. И теперь, похоже, высшее политическое руководство Украины решило обвинить во всём военных.

Хотя из той же статьи в TIME о Зеленском и его окружении мы знаем, что давались какие-то непонятные (с военной точки зрения), явно политические приказы. Не имеющие ничего общего с реальностью. С тем, что происходит на поле боя. В итоге, надо полагать, в Офисе президента хорошими генералами считали тех, кто бездумно берет под козырек — и гонит наших военных на верную смерть. А плохими — тех, кто аргументировано отказывается вести украинских воинов на убой.

В конце концов, наши западные партнеры поняли, что творится неладное. Что Зеленский и его окружение, пусть натянут на себя хоть три военных формы, не понимают войны. Не знают, как надо воевать. Но пытаются учить этому профессиональных военных. И наших, и западных. Попутно мародерствуя (некоторые — так точно) и плодя коррупцию.

И вполне естественно, что поддержка Украины начала снижаться. Что громче зазвучали голоса, призывающие к переговорам с россией. Что начала муссироваться тема невозможности вернуться к территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года.

По сути, начались разброд и шатание, во многом, как по мне, спровоцированные высшей политической властью в Украине.

Появилась информация ABC News со ссылкой на неназванных украинских чиновников, что поставки артиллерийских снарядов из США в Украину якобы упали более чем на 30% после нападения ХАМАС на Израиль. Информация, которая уже официально опровергнута Штатами. Думаю, СБУ следовало бы найти этот "неназванный украинский источник".

Когда появляются подобного рода фейки, когда муссируется информация, что высшее политическое руководство Украины не верит в победу, что оно вошло в конфликт с военным руководством, это, конечно, влияет на поддержку нашей страны. И на настроения внутри Украины.

В этом ракурсе, как мне кажется, не случайными были недавние неанонсированные визиты в Киев министра обороны США Ллойда Остина, а также его немецкого коллеги Бориса Писториуса. Похоже, они решили дать понять как некоторым внутри Украины, так и всем за ее пределами, что мира на российских условиях — не будет.

Но если Зеленский и его окружение продолжат нападки на военных, это точно не приблизит нашу победу над российским агрессором.