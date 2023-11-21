"У нас большие проблемы": в Украине заявили о тревожных новостях из-за войны в Израиле

В США отрицают связь событий на Ближнем Востоке с помощью Украине, но, так или иначе, она уменьшается

Из-за войны между Израилем и ХАМАС поставки оружия в Украину испытывают дополнительное давление. В Украине серьезно обеспокоены по этому поводу.

Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на заявления неназваных украинских чиновников. По словам одного из них, поставки артиллерийских снарядов из США в Украину упали более чем на 30% с нападением ХАМАС на Израиль.

Отмечается, что 155-мм артиллерийские снаряды являются важнейшим боеприпасом для Украины в ее борьбе против российских войск. Однако некоторые запасы США, предназначенные для украинских сил, были перенаправлены в Израиль.

"Они (официальные лица США — Ред.) говорили нам, что это (война в Израиле — Ред.) не повлияет на обязательства (со стороны США — Ред), но это повлияло", — сказал украинский чиновник.

При этом, высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил журналистам, что сокращение боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к происходящему в Газе". Пакеты президентских полномочий по сокращению "начинают составлять неделями заранее, поэтому нет никакой связи между происходящим в Газе и происходящим в Украине".

Так или иначе украинский чиновник, анонимно говоривший с ABC News, выразил обеспокоенность поставками американского оружия в свете разногласий в Конгрессе.

"У нас большие проблемы… основных боеприпасов не поступает", — сказал он и добавил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Байдена сделали тревожное заявление по поводу помощи Украине.