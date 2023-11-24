Почему Зеленский и Залужный не запишут видео, чтобы опровергнуть слухи о конфликте: пояснение Маляр

рф всячески раздувает эти слухи

На фоне публикаций Главкома ВСУ Валерия Залужного в западной прессе, где он констатировал, что ситуация на фронте может зайти в тупик, и последующих заявлений Владимира Зеленского, что патовой ситуации на фронте нет, пошли слухи о конфликте между ними. Их активно подогревает российская пропаганда и опровергать ее вбросы бессмысленно, так как это только подогреет слухи.

Такое мнение в интервью для LIGA.net высказала бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что безусловно, существуют рабочие моменты и дискуссии и не надо из этого "делать сенсацию". Другое дело, когда из этого пытаются раздуть конфликт и какую-то конспирологию. По словам Маляр, интерес к подобной информации значительно выше, чем к опровержениям, поэтому они не работают. Более того, могут работать в обратную сторону. Именно поэтому нет смысла снимать совместное видео Зеленскому и Залужному, чтобы опровергнуть слухи о конфликте между ними.

"Это интересный вопрос с точки зрения технологии… когда у нас были постоянные вбросы, что куда-то делся главнокомандующий … стоял вопрос, если мы сейчас начнем … все понимают, что он на своем месте, работает, потом неосторожно кто-то в войсках начал самовольно это опровергать и еще большая волна пошла. И россияне начали на этом еще больше раскручивать все эти истории", — рассказала Маляр.

Она добавила, что не стоит реагировать на российские вбросы. Тогда их технология "растворится в нашем недоверии".

"Точно также и тут, ну уже они столько крутят эту историю с конфликтом (между Зеленским и Залужным, — ред.) что уже даже эти опровержения не имеют смысла, потому что все понимают, что это просто раздувание происходит", — резюмировала Маляр.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможных противоречиях между Зеленским и Залужным. Также о них говорил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.