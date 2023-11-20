Конфликт между Зеленским и Залужным: у президента назвали причину, по которой он невозможен

Слухи о возможном конфликте возникли после интервью главкома в The Economist

Советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможных противоречиях между президентом Украины, Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они возникли на фоне публикаций главкома в западной прессе, где он констатировал, что ситуация на фронте может зайти в тупик, тогда как Зеленский после этого заявил, что патовой ситуации на фронте нет.

Слова Подоляка цитирует The Guardian. Отмечается, что он отрицает наличие конфликта между Зеленским и Залужным. По словам советника Офиса, его не может быть по определению.

"Зеленский — его прямой начальник, конфликта не может быть по определению", — сказал он.

Напомним, Валерий Залужный в интервью The Economist сказал, что поле боя сейчас напоминает ему большой конфликт столетней давности: "так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик", — констатировал он. Генерал добавил, что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Вскоре Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не согласен с выводами Залужного, что ситуация на фронте зашла в тупик. "Сегодня люди устали. Все устают, все люди вне зависимости от своего статуса и это понятно", — сказал президент. Он добавил, что ситуация не патовая, но у россии сохраняется преимущество в небе, что сильно усложняет наступательные операции.

Как писал "Телеграф", Подоляк ранее рассказал, что думает о статье Залужного и его выводах. Также возможные противоречия между Зеленским и Залужным прокомментировал глава ОП Андрей Ермак.