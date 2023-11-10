"А какие тут выводы?": Подоляк рассказал, что в ОП думают о нашумевшей статье Залужного

В ОП сделали определенные выводы из публикации главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для The Economist, в которой он признал, что война в Украине может превратиться в позиционную и что красивого прорыва, скорее всего, не будет, подчеркнул важные моменты. В частности это касается осознания последствий затяжной войны.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью на встрече "DW Новости Шоу". По его словам, публикация Залужного заставляет задуматься об изменении подхода к обеспечению украинской армии.

"А какие тут выводы? Смотрите, есть синхронизированная позиция, которая проговаривается на уровне стратегии и тактики ведения боевых действий, актуально проговаривается на Ставке или на военном кабинете и президентом, и главнокомандующим, и соответственно теми или иными членами военного кабинета. Сама публикация господина Залужного, на мой взгляд, подчеркнула, что если мы не хотим, чтобы в Восточной Европе сформировалась затяжная война, которая будет максимально разрушительна для Украины – и для россии тоже, разумеется, – нам нужно изменить подход к обеспечению украинской армии", — сказал Подоляк.

Также советник ОП подчеркнул, что, для того чтобы получить преимущество в этой войне, необходимо даже не количественно наращивать объемы некоторых видов оружия или снарядов, а нужно увеличить высокотехнологичный компонент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне запустили очередной фейк, в котором Залужный якобы обвиняет власть в гибели своего помощника Геннадия Частякова, а также призывает к госперевороту.