"У нас единая позиция, но...": Ермак ответил на вопрос об отношениях между Зеленским и Залужным

Говоря на эту тему, он все время уходил в абстрактные рассуждения

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о возможных противоречиях между президентом Украины, Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они возникли на фоне публикаций главкома в западной прессе, где он констатировал, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Свое мнение по этому поводу Ермак озвучил в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Оно было записано на Мальте, где проходил саммит украинской "Формулы Мира", Ермак возглавлял нашу делегацию.

"Во-первых … мне нечего добавить к тому, что очень четко сказал президент, когда ему поставили этот вопрос. Во-вторых, я бы хотел сказать, что, безусловно, практически уже два года … люди устали … безусловно есть моменты, которые нужно менять, безусловно сегодня все решения принимаются на ставке верховного главнокомандующего. Я могу сказать, что это нормальный процесс, мы не в россии живем и одним из главных факторов является наше единство. Потому что помогают людям, в которых верят", — сказал Ермак.

Мосейчук поставила ему прямой вопрос: "У Залужного и Зеленского единство есть?". На это он ответил: "А как может быть по-другому".

"У нас есть единая позиция — победить в этой войне, но безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа, 24 на 7, мы должны быть еще умнее, еще креативнее", — снова ударился в абстракции глава ОП.

Журналистка снова попыталась вернуть его к конкретике: "Разговоры о том, что Зеленский собирается заменить Залужного на какого-то другого главкома, они имеют под собой основания?".

"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — ответил Ермак.

Как сообщал "Телеграф", на днях россияне запустили очередной фейк, в котором использовали видеоряд с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На их фальшивке, Залужный якобы обвиняет украинскую власть в гибели своего помощника Геннадия Частякова и будто бы призывает к государственному перевороту.