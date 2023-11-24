Чому Зеленський та Залужний не запишуть відео, щоб спростувати чутки про конфлікт: пояснення Маляр

рф всіляко роздмухує ці чутки

На тлі публікацій Головкому ЗСУ Валерія Залужного у західній пресі, де він констатував, що ситуація на фронті може зайти в глухий кут, і наступних заяв Володимира Зеленського, що патової ситуації на фронті немає, пішли чутки про конфлікт між ними. Їх активно підігріває російська пропаганда, але спростовувати її вкиди безглуздо, бо це лише підігріє чутки.

Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що, безумовно, існують робочі моменти та дискусії й не треба з цього "робити сенсацію". Інша річ, коли з цього намагаються роздмухати конфлікт і якусь конспірологію. За словами Маляр, інтерес до подібної інформації значно вищий, ніж до спростувань, тому вони не працюють. Щобільше, можуть працювати у зворотний бік. Саме тому немає сенсу знімати спільне відео Зеленському та Залужному, щоб спростувати чутки про конфлікт між ними.

"Це цікаве питання з погляду технології... коли у нас були постійні вкиди, що кудись подівся головнокомандувач... стояло питання, якщо ми зараз почнемо... всі розуміють, що він на своєму місці, працює, потім необережно хтось у військах почав самовільно це спростовувати й ще більша хвиля пішла. І росіяни почали на цьому ще більше розкручувати усі ці історії", — розповіла Маляр.

Вона додала, що не варто реагувати на російські вкиди. Тоді їх технологія "розчиниться у нашій недовірі".

"Так само і тут, ну вже вони стільки крутять цю історію з конфліктом (між Зеленським і Залужним, — ред.), що вже навіть ці спростування не мають сенсу, тому що всі розуміють, що це просто роздмухування відбувається", — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк висловився про можливі протиріччя між Зеленським та Залужним. Також про них говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.