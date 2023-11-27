Военный обозреватель о заявлении Безуглой: "Путает Стратегический план с Планом обороны"

Она совсем не понимает

Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в воскресенье 26 ноября спровоцировала новый скандал, продолжает получать ответы на свои вопросы. На этот раз все по полочкам разложил военный обозреватель Константин Машовец.

В своем Telegram он написал, что поведение Безуглой его удивляет, ведь вызывает вопрос о ее компетентности. А для человека, являющегося заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне, важно понимать фундаментальные вещи.

Константин Машовец отмечает, что его удивляет, как представители военно-политического руководства путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины. Более того, по его мнению, они даже не знакомы со структурой и принципами оборонного планирования в нашем государстве.

Неудивительно, что настоящим открытием, по словам военного обозревателя, тот факт, что в структуре Минобороны Украины существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу всех государственных институтов в этой области. Называется он — Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

"Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не понимается, в том — какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему", — добавляет Машовец.

Он также пишет: "… Если Безуглую интересует вопрос "как планируется применять ВСУ" (а именно это касается компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ интересоваться планом обороны Украины, в части, что касается ее настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"… это меня наталкивает на мысль, что с ней явно, "что-то не так".

Константин Машовец считает, что тогда она — либо "офонаревшая шпионка", либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства. А это, как он отмечает, само по себе, выглядит мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает.

"Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю… потому что в "Тирнете" фигурирует справка о ее полной адекватности в этой сфере.

Поэтому после КГБ я бы рекомендовал этой даме иногда почитать Армию — информ. Там достаточно полезные для наших народных депутатов на эту тему материалы", — отметил напоследок военный обозреватель.

Ранее "Телеграф" писал, что на своей странице в Facebook в понедельник, 27 ноября, Марьяна Безуглая написала пост, в котором высказалась о подготовке к войне в стране. Размышления депутата вызвали шквал критики в ее сторону.