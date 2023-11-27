Військовий оглядач про заяву Безуглої: "Плутає Стратегічний план з Планом оборони"

Вона зовсім не розуміється

Народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Марʼяна Безугла, яка у неділю 26 листопада спровокувала новий скандал, продовжує отримувати відповіді на свої питання. Цього разу все по поличках розклав військовий оглядач Костянтин Машовець.

У своєму Telegram він написав, що поведінка Безуглої його дивує, адже викликає питання щодо її компетентності. А для людини, яка є заступником голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони, важливо розуміти фундаментальні речі.

Костянтин Машовець зауважує, що його дивує те, як представники військово-політичного керівництва плутають Стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових сил оборони України із Планом оборони України. Ба більше, на його думку, вони навіть не знайомі зі структурою та принципами оборонного планування у нашій державі.

Не дивно, що справжнім відкриттям, за словами військового оглядача, є той факт, що у структурі Міноборони України існує провідний підрозділ, який цим займається та координує відповідну роботу всіх державних інститутів у цій галузі. Називається він Департамент військової політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

"Тітка, судячи з її текстів у соцмережах, взагалі не розуміється, у тому — які питання зі сфери оборонного планування відносяться до повноважень МОУ, а які до ГШ ЗСУ та їхнього Головнокомандувача", — додає Машовець.

Він також пише: "… Якщо Безуглу цікавить питання "як планується застосовувати ЗСУ" (а саме це стосується компетенції генерала Залужного), замість того, щоб згідно зі своїм статусом народного депутата та заступника голови відповідного комітету ВРУ, цікавитися планом оборони України, в частині, що її стосується настільки, що вона готова "відправляти Головнокомандувача у відставку"… це мене наштовхує на думку, що з нею явно, "щось не так".

Костянтин Машовець вважає, що тоді вона — або "офанарівша шпигунка", або тотально некомпетентна в питанні оборонного планування нашої держави. А це, як він зазначає, саме по собі, виглядає, м'яко кажучи, дещо дивно, враховуючи її статус і посаду у ВРУ, яку вона обіймає.

"Варіант із психічними відхиленнями, я відкидаю… тому що в "Тирнеті" фігурує довідка щодо її повної адекватності у цій сфері.

Тому після КДБ я б рекомендував цій дамі іноді почитати "Армію — інформ". Там є досить корисні для наших народних депутатів на цю тему матеріали", — зауважив на останок військовий оглядач.

Раніше "Телеграф" писав, що на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 27 листопада, Марʼяна Безугла написала пост, у якому висловилася про підготовку до війни у країні. Роздуми депутата викликали шквал критики у її бік.