Позор и ИПСО: экс-командир "Азова" и OSINTеры отреагировали на "наезд" Безуглой на Залужного

Действия Безуглой, атаковавшей Главкома ВСУ, очень возмутили многих украинцев

Пост народного депутата Марьяны Безуглой, в котором она заявила, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы должен уйти в отставку, вызвал огромный скандал, и большой гнев общества. Нардепке отвечают как рядовые украинцы, так и военные и политические деятели.

В частности, свою позицию высказал бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его мнению, Безуглая своим заявлением просто позорит всю страну, воюющую с российскими террористами.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того – позорят своими действиями всю страну – ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы гораздо лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных», – написал он.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обвинило Безуглую в исполнении пророссийской ИПСО и напомнило, что за нардепкой уже тянется мрачная слава "торпеды" для провокаций против ВСУ. Также в сообществе отметили, что Безуглая в свое время являлась автором скандального законопроекта о расстрелах в армии.

"Ее действия периода полномасштабного вторжения указывают, что ей не только нельзя доверять какие-то военные планы, но и напротив – ее нужно как можно дальше держать от армии и разведки, потому что она методично и целенаправленно ведет подрывную деятельность, которая расшатывает устойчивость украинской армии и Украины в целом в условиях войны", – отмечает сообщество.

У Зеленского на очередной скандал, в который вляпалась Безуглая, отреагировали очень чувствительно – там вообще назвали ее действия угрозой национальной безопасности. А многочисленные политики, журналисты и волонтеры начали вспоминать все "подвиги" Безуглой на ниве обеспечения ВСУ, начиная с 2019 года.

Напомним, как писал "Телеграф", замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая недавно оскандалилась, теперь "вцепилась" в Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, он выполняет свою работу некачественно и должен покинуть должность, поскольку не предоставил план действий на 2024 год.