"Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного

Что стоит за синхронными выступлениями критиков военных в Верховной Раде

Негласный мораторий на публичную критику высшего военно-политического руководства страны во время войны, кажется, иссяк. За последние три дня сомнительную оценку действиям руководства ВСУ дали сразу двое политиков: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и нардепка от "Слуги народа", член комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Они обвинили военных в отсутствии четких планов по темпам и объемам мобилизации, принципам комплектования бригад и финансовому обеспечению их деятельности.

Весьма ожидаемо соцсети взорвались возмущением в адрес политиков. Украинцы обвинили Арахамию и Безуглую в расшатывании внутренней ситуации в стране во время войны и подняли вопрос об отставке "слуг".

Почему депутаты вдруг начали критиковать руководство ВСУ и лично Валерия Залужного, и к каким последствиям для всех участников конфликта это может привести, "Телеграф" спрашивал у военных и политологов.

"План замысла"

Пока украинское войско отчаянно сдерживает попытки окупантов прорвать нашу оборону в районе Купянска, Авдеевки и Бахмута, в Киеве неожиданно открылся второй "фронт" — политический. Нардепы от монобольшинства вдруг пошли в информационное наступление на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в некомпетентности и отсутствии стратегии в войне.

В авангарде наступления на Залужного оказалась депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Ее первые "наезды" совпали с публикацией интервью главнокомандующего изданию Economist, в котором тот смахнул розовую пыль с очков видения будущего российско-украинской войны.

"Не скоординировать такую статью с верховным главнокомандующим, кто бы как к президенту из нас ни относился, — это свидетельство военно-политического кризиса ", — написала Безуглая на своей странице в Facebook, намекая на конфликт между Залужным и Зеленским.

Далее градус претензий к военному руководству постепенно нарастал, пока не вылился в конкретные упреки в адрес главнокомандующего ВСУ относительно того, что он не предоставил "план замысла" на 2024 год, соответственно (по логике Безуглой): "Такое руководство должно уйти ", — написала депутат.

Такое заявление повлекло за собой мощную волну возмущения в соцсетях, но стоит отметить, что хотя Марьяна Безуглая и возглавила мейнстрим информационного давления на Залужного, в своей деятельности она не одна в поле воин.

К примеру, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Натальи Мосейчук отметил, что у комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности "есть вопросы к военному командованию, которые рано или поздно будут обсуждаться".

"Еще один вопрос, который очень горячий — сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет — тогда они (уже мобилизованные — Ред.) страдают". Что с этим делать, и хотя бы краткий план на год дайте, видение дайте. Говорим военному руководству. Но видения нет — живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться. Что в следующем году в ЕС, в США это будет вызвать перебои с финансированием, или их потерю и нам нужно рассчитывать на свои ресурсы. Надо "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей надо, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто не имеет в стране", — заявил он.

Угроза единству

Интересно, что в своей критике в адрес главнокомандующего политики апеллируют к вполне реальным проблемам в армии: беспорядок в ТЦК, трудности с подготовкой мобилизованных и т.п. Впрочем, по мнению самих военных, "наезды" на Залужного ничего не изменят.

Однозначного отношения к Залужному в армии быть не может, потому что там разные люди, с разным опытом и политическими предпочтениями. Но! Восемь лет до полномасштабного вторжения армия не собиралась воевать, как и вся система в целом. А Залужный появился не из вакуума Он — элемент системы, получал образование и делал карьеру именно в этой армии, и он не хуже того, что эта система могла воспроизвести, и если его менять, то есть сомнения, что это будет лучше, чем сейчас. Тем более что при всей критике Залужного никто не называет фамилией кем его заменить" , — говорит "Телеграфу" военный Мирослав Коптило.

А вот хуже может быть.

Данная ситуация несет угрозу национальной безопасности Украины. Главнокомандующий ВСУ является авторитетом для армии и для наших иностранных партнеров, поэтому попытки его дискредитации в публичном поле вызывают негатив у военнослужащих. Все, с кем я общался, негативно относятся к этому. Люди заняты общей тяжелой работой, понимают, что сложная ситуация, и любые нападки со стороны политиков на военное руководство воспринимаются плохо и не добавляют единства ", — говорит в комментарии "Телеграфу" известный волонтер, военный ВСУ Мирослав Гай.

В таком случае…

Что происходит?

Почему, даже несмотря на риски потерять монолитность в обществе, фигура Залужного становится объектом для политических атак? По словам экспертов издания, на то есть несколько причин.

Во-первых, по мнению политического аналитика Украинского института будущего Игоря Тишкевича, злую шутку сыграла украинская пропаганда.

Претензии к военным в окружении президента могут быть связаны с тем, как сработала украинская пропагандистская машина, начиная с весны прошлого года. Помните о "скором наступлении", "прорыве", "скоро будем в Крыму". Населению это было донесен почти как гарантированный процесс, а оказалось, что это не так.

Второй тезис звучал о растущей поддержке западных государств, которая не требует дополнительных действий или изменения политики со стороны Украины. И это тоже оказалось не так. Соответственно, появились тревожные ожидания и возникли вопросы: а кто виноват? Соответственно, что для окружения президента козлом отпущения не может быть Зеленский. Следовательно, должен быть кто-то другой, но связанный с войной", — объяснил "Телеграфу" Тишкевич.

Во-вторых, растущая электоральная популярность Залужного заставила действующих политиков почувствовать дискомфорт. Нотки раздражения просматривались даже в словах Зеленского в интервью таблоиду The Sun, когда президент подчеркнул, что военные должны заниматься войной, а не политикой.

"Есть такая вещь, как гипотетический электоральный рейтинг Залужной и условной партии военных. Так, если бы выборы проходили сегодня, Зеленский, скорее всего, остался бы президентом, однако партия " Слуга народа " потерпела бы фиаско ", — уверяет Тишкевич.

Чем же могут завершиться подковровые игры вокруг главнокомандующего ВСУ?

"Говорить, что этот конфликт необратим и будет отставка Залужного, я думаю, рано. Реакция общества, экспертной среды, западных партнеров во многом будет определяющей, а настроения все же такие, что нужно сохранять единство и покидать статус-кво", — пояснил "Телеграф" политолог Ярослав Макитра.

Опасные эксперименты

После того, как Зеленский публично не согласился со словами Залужного по поводу тупика в войне, намекнув на то, что генерал также может устать, слухи о конфликте между главнокомандующими не утихают уже почти месяц. А синхронность, с которой Безуглая и Арахамия вдруг раскритиковали действия руководства ВСУ, многих натолкнула на мысль о "прогреве" общества перед предстоящим увольнением Валерия Залужного с его должности.

Впрочем, по словам политического аналитика Петра Олещука, объяснение может быть гораздо проще: депутаты не хотят брать на себя ответственность за непопулярные в обществе решения.

"В ближайшее время власти придется принимать новые решения по мобилизации, а депутатам голосовать за них. Скорее всего, эти изменения в законодательстве не понравятся большинству украинцев, ведь расширят права военных комиссаров, например. Политики в этой ситуации думают в первую очередь о своих рейтингах и о том, что им рано или поздно еще участвовать в выборах, учитывая, что, согласно опросам, наибольшее недоверие общество выражает именно к Верховной Раде, депутаты пытаются подстраховаться и переложить ответственность за неудобные решения на военных, это скорее своеобразный бунт нардепов, которые не хотят стать крайними в принятии сложных решений", — объясняет эксперт.

Что же касается вероятной подготовки украинцев к кадровым перестановкам в армии, политолог уверен: для этой задачи избрали бы кого угодно, но не Марьяну Безуглую. Одиозная депутат неоднократно попадала в скандалы из-за своих неоднозначных предложений, как-то разрешение на расстрел военнослужащих за неисполнение приказов, а потому давно не имеет достаточно авторитета для формирования общественного мнения.

В то же время отсутствие планов на отставку главнокомандующего ВСУ еще не означает, что власти не хотят знать настроений граждан по этому поводу. По мнению политолога Олега Лесного, Офис президента регулярно устраивает "проверку температуры" в обществе, забрасывая в информационное пространство противоречивые заявления от публичных персон.

"Раньше этим активно занимался Арестович, теперь вот Арахамия. Это делается для того, чтобы проследить реакцию экспертной среды и гражданского общества. Хорошая новость состоит в том, что чаще всего такие проверки ни к чему не приводят. Вспомните, сколько разговоров было о выборах.Точную дату назначали раз пять. И что? Ничего. Другой вопрос, насколько нравственно и морально во время войны применять такие технологии.

Но в чем Офис президента точно нельзя обвинить, так это в чрезмерной рефлексии из-за общественного мнения и конъюнктурщине. Безуглая точно не должна заниматься оценкой действий главнокомандующего, это вовсе не ее компетенция. Относительно интервью Арахамии, оно было очень пестрым и не односторонним, поэтому говорить о какой-то яростной критике Генштаба с его стороны тоже не стоит", — говорит политолог.

Какими бы невинными были настоящие мотивы Безуглой и Арахамии, методы, которыми действуют нардепы, угрожают национальной безопасности Украины, считает экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По словам военного эксперта, менять людей на должности главнокомандующего (как, собственно, и главы СБУ, МИД или Минобороны) имеет право исключительно президент. Для всех остальных, кто имеет претензии к работе руководства ВСУ, существует специальный комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Среди трех руководителей этого комитета два — "слуги народа": Господин Завитневич — председатель и Марьяна Безуглая — заместитель. Еще есть Роман Костенко — секретарь. Они должны провести закрытое заседание комитета, проанализировать недостатки работы Генштаба, отчитаться на официальном сайте и подать предложение президенту относительно кадровых изменений. Это было бы правильно. А кричать на весь интернет о сложностях, которые есть в армии воюющей страны, поднимая волну возмущения в обществе, — неправильно. Это не приведет ни к чему хорошему. Лучшее, что сейчас может сделать" Слуга народа" — это убрать от руководства таких людей", — отметил Иван Ступак "Телеграфу".

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и разведки Соломии Бобровской, в комитете не обсуждали вопросов несоответствия должности Главнокомандующего.

"Это была лично ее [Безуглой] позиция. Комитет такого решения не принимал, не высказывал и не рассматривал вообще такой вопрос, о несоответствии занимаемой должности. Это ее частная инициатива", — пояснила "Телеграфу" народный депутат.

А вот над самой Безуглой в комитете сгущаются тучи.

"Есть два постановления (об исключении Безуглой из комитета, — Ред. ) уже зарегистрированных. Полгода уже в постановлении от Федора Вениславского и еще одно зарегистрировала Ирина Фриз, 27 ноября. Но пока этот вопрос еще не рассматривался, потому что у нас еще не было комитета офлайн. Но, учитывая настроения в комитете, из того, что я вижу, скорее всего, эти постановления все же выйдут на обсуждение в комитете"., – резюмировала Бобровская.

Также о регистрации постановления на увольнение скандального должностного лица из комитета нацбезопасности сообщил нардеп Игорь Кривошеев.

Аналогичные документы со стороны члена оборонного комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко были заблокированы руководством парламента, поэтому Ирина Фриз из "Евросолидарности" инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля, сообщил гражданский активист Павел Нусс.

При написании этого материала "Телеграф" неоднократно пытался связаться с Марьяной Безуглой для освещения ее позиции, однако все согласованные встречи для интервью были отменены самой же чиновницей.

Объяснить свой поступок Безуглая согласилась BBC News Украина.

"Это не ошибка. Это часть айсберга всей этой происходящей правды, и почему я непосредственным свидетелем являюсь. Это я еще очень деликатно сказала. Мы сейчас на развилке и я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня "прорвало". Это не из-за этих теорий, что я вроде бы "тестирую реакцию общества". Я сама генерирую себе тезисы. Конечно, я в коммуникации со своей командой, но часто мне приходится настаивать на определенных моментах. Потому что так получилось, что из нардепов никто так глубоко не погружался в происходящее в ВСУ", — заявила депутат.