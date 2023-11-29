Хотел хайпануть в TikTok: в Одессе задержали блогера за слив работы ПВО (фото)

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

В Одессе задержали тиктокера, который слил в сеть боевую работу ПВО во время одного из ракетно-дроновых обстрелов. Таким образом он пытался хайпануть и нарастить себе аудиторию на своей страничке.

Ролик успели просмотреть более 40 тысяч человек с последующим его распространением. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Отмечается, что видео блогер записал в ночь на 5 ноября, когда российские оккупанты в очередной раз атаковали центр Одессы. Парень снял работу ПВО и разметил видео на своем аккаунте в TikTok, что позволяло идентифицировать объекты на местности.

Свои действия тиктокер объяснил желанием нарастить аудиторию. Однако вместо этого он получил сообщение о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По ходатайству прокурора решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь с 5 на 6 ноября российские оккупанты ударили по центру Одессы. Захватчики били по городу разными типами ракет и ударными дронами. В результате происшествия были повреждены десятки автомобилей, 20 многоэтажек, а также объекты инфраструктуры.