Прилетело мощно: появилось видео момента ракетного удара по музею в Одессе

В сети украинцы ужаснулись от увиденного

Одесский художественный музей опубликовал видео момента прилета российской ракеты 5 ноября. В этот момент рядом со зданием находились люди.

Видео опубликовано на странице музея в Instagram. Прилет случился вечером 5 ноября в 22:00 по летнему времени или в 21:00 по зимнему времени.

Музей опубликовал три видео с разных ракурсов. В момент удара мимо проезжал автомобиль и человек на велосипеде, а еще одно авто не успело доехать до музея и остановилось перед ним. После удара с деревьев посыпались ветки, замигало и заискрило уличное освещение в соседних зданиях.

В сети отметили, что те, кто проезжал мимо в момент удара, просто чудом уцелели и в этот день могут праздновать свой второй день рождения. Стоит отметить, что этот музей отнесен к наследию ЮНЕСКО. В результате атаки на Одессу жертв и пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по многоэтажке в Донецкой области. В этот момент в доме спали люди.