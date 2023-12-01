Без них вообще лучше не наступать: полковник рассказал, сколько западных самолетов нужно ВСУ

Важно, чтобы они имели определенное истребительное вооружение

Минимальное количество самолетов, которые нужны украинской армии – это три бригады. Оптимально – бригады на три эскадрильи по 12 самолетов и еще три самолета управления, то есть 40 самолетов в бригаде. В сумме это 120 самолетов для работы, как минимум, по трем направлениям – Херсонскому, Запорожскому и Донецкому.

"Еще одна, четвертая, бригада нужна для ПВО. То есть минимум, который нам нужен – это 160 самолетов. Это даст какой-то результат. В меньшем количестве пострадает какое-либо из направлений. Либо ПВО, то есть прикрытие с воздуха всей Украины, либо какое-то отдельное направление. Меньше бригады на одно направление выделять не стоит. Будет недостаточно сил и средств для воздушного давления", — пояснил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью OBOZ.UA.

Он добавил, что необходимо, чтобы самолеты были с определенным истребительным вооружением, ракетами воздух-воздух в режиме истребителя-перехватчика, ракетами воздух-земля в режиме штурмовика и свободно падающих и управляемых авиабомбы в режиме бомбардировщика.

"F-16 – это многоцелевая машина, которая может работать и истребителем, и перехватчиком, и штурмовиком, и бомбардировщиком", — пояснил Свитан.

Также, по словам летчика-инструктора, нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это АВАКС. Важно получать данные от летающих натовских радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Он добавил, что без этой системы в принципе невозможно получить преимущество в воздухе, необходим комплексный подход.

"Тогда может быть проведена операция типа "Бури в пустыне" 1991 года. Сначала несколько недель работает авиация, сносит, перемалывает любые рубежи противника, и только после этого туда заходят наземные войска и в режиме зачистки дозачищает территорию", — отметил Свитан.

Он подчеркнул, что пока Украина не получит самолеты в достаточном количестве, лучше вообще не вести наступление. Это даст возможность сохранить людей и технику.

"А пока мы находимся в режиме активной обороны. Основная задача любой армии, обороняющейся от захватчика – уничтожение армии противника. Для нас важно уничтожить саму армию. А освобождение территории – следствие выполнения первой задачи. Например, если всю оккупационную армию мы уничтожим в районе Авдеевки, то вся остальная территория автоматически освободится", — резюмировал эксперт.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что долгожданные истребители F-16, которые передадут Украине союзники, действительно смогут изменить ситуацию на поле боя. Однако, когда именно они прибудут на фронт — пока неизвестно.