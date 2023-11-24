"Альянс истребителей" оказался под угрозой

Победа на досрочных парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может иметь серьезные негативные последствия для Украины. Это может привести к прекращению военной помощи со стороны этой страны.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что Вилдерс хочет прекратить военную поддержку Украины.

Издание предполагает, что это будет означать конец западного "союза истребителей". Поставка Украине именно голландских F-16 должна стать ключевой. Нидерланды обещали передать Украине все свои 42 самолета F-16.

Также Bild подчеркивает, что Вилдерс выступает за немедленные переговоры о прекращении войны в Украине. Как известно, такой сценарий Киев исключает, пока российская армия полностью не выведет свои войска.

Кроме того, отмечается, что в москве государственное телевидение "широко праздновало" успех Вилдерса на выборах. Издание также напомнило, что в 2018 году Вилдерса приглашали выступить в госдуме рф и несколько раз в качестве гостя он давал интервью на кремлевском пропагандистском канале RT.

"Он был единственным нидерландским политиком, продолжавшим склоняться перед кремлевским деспотом даже после того, как пророссийские сепаратисты сбили пассажирский рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур", – пишет Bild.

В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила надежду, что новое правительство страны продолжит военную поддержку Украины, пишет Reuters. Она подчеркнула, что в Нидерландах остается "широкая поддержка помощи Украине".

"Надеюсь и жду, что в новом парламенте подход не изменится. Но сейчас "Партия свободы" получит самое большое представительство, а они никогда не выражали восторга от поддержки Украины. Иногда они даже выглядели пророссийскими. Так что это меня беспокоит", – сказала Оллонгрен.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медленности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.