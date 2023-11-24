Постачання Україні F-16 під загрозою – все через Нідерланди (оновлено)

"Альянс винищувачів" опинився під загрозою

Перемога на дострокових парламентських виборах у Нідерландах ультраправої "Партії свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом може мати серйозні негативні наслідки для України. Це у перспективі може призвести до припинення військової допомоги з боку цієї країни.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що Вілдерс хоче припинити військову підтримку України.

Видання допускає, що це означатиме кінець західного "альянсу винищувачів". Постачання Україні саме голландських F-16 мала стати ключовою. Нідерланди обіцяли передати Україні всі свої 42 літаки F-16.

Також Bild підкреслює, що Вілдерс виступає за негайні переговори про припинення війни в Україні. Як відомо, такий сценарій Київ виключає, доки російська армія повністю не виведе свої війска.

Крім того, зазначається, що у москві державне телебачення "широко святкувало" успіх Вілдерса на виборах. Видання також нагадало, що у 2018 році Вілдерса запрошували виступити у держдуму рф та кілька разів для інтерв’ю на кремлівському пропагандистському каналі RT.

"Він був єдиним нідерландським політиком, який продовжував схилятися перед кремлівським деспотом навіть після того, як проросійські сепаратисти збили пасажирський рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур", – пише Bild.

Своєю чергою міністр оборони Нідердандів Кайса Оллонгрен висловила сподівання, що новий уряд країни продовжить військову підтримку України, пише Reuters. Вона відкреслила, що в Нідерландах залишається "широка підтримка допомоги Україні".

"Сподіваюся і чекаю, що в новому парламенті підхід не зміниться. Але зараз "Партія свободи" отримає найбільше представництво, а вони ніколи не висловлювали захоплення від підтримки України. Часом вони навіть мали вигляд проросійських. Так що це мене турбує", – сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.