Преимущество в воздухе: Игнат раскрыл главную роль истребителей F-16 для Украины

Пока что Украине нужно не менее 150 самолетов F-16

Чтобы успешно деоккупировать украинские территории, изгнав оттуда российских террористов, Украине нужно преимущество в воздухе. Одним из ключей к достижению этого преимущества станут американские истребители F-16.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию "Новинарня". Но, предостерег он, нельзя считать эти самолеты "панацеей" от российского превосходства в воздухе, в том числе во время освобождения Крыма.

"Станет, но не самолетом единым. Надо смотреть комплексно. Без контроля воздуха невероятно трудно это делать. Мы не сможем проводить успешные наземные операции по деоккупации без преимущества в воздухе. Преимущество в воздухе – это ключ к успеху", – отметил он.

Игнат добавил, что, учитывая ситуацию на фронте, сейчас Украина нуждается в более, чем 150 единицах F-16. Также Вооруженным силам необходимо получить учебно-боевые образцы истребителей и специальную технику для их обслуживания.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медленности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.