Без них взагалі краще не наступати: полковник розповів, скільки західних літаків потрібно ЗСУ

Важливо, щоб вони мали певне винищувальне озброєння

Мінімальна кількість літаків, які потрібні українській армії – це три бригади. Оптимально – бригади на три ескадрильї по 12 літаків та ще три літаки управління, тобто 40 літаків у бригаді. У сумі це 120 літаків для роботи, щонайменше, на трьох напрямках – Херсонський, Запорізький та Донецький.

"Ще одна, четверта, бригада потрібна для ППО. Тобто мінімум, який нам потрібний – це 160 літаків. Це дасть якийсь результат. У меншій кількості постраждає якийсь із напрямків. Або ППО, тобто прикриття з повітря всієї України, або якийсь окремий напрямок. Менше бригади на один напрямок виділяти не варто. Буде недостатньо сил та засобів для повітряного тиску", — пояснив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю OBOZ.UA.

Він додав, що необхідно, щоб літаки були з певним винищувальним озброєнням, ракетами повітря-повітря в режимі винищувача-перехоплювача, ракетами повітря-земля в режимі штурмовика і авіабомби, що вільно падають і керуються, в режимі бомбардувальника.

"F-16 — це багатоцільова машина, яка може працювати і винищувачем, і перехоплювачем, і штурмовиком, і бомбардувальником", — пояснив Світан.

Також, за словами льотчика-інструктора, потрібна загальна система виявлення, цілевказівки та супроводу – це АВАКС. Важливо отримувати дані від натовських радарів, що літають. Це літаки далекого радіолокаційного виявлення. Він додав, що без цієї системи в принципі неможливо отримати перевагу у повітрі, необхідний комплексний підхід.

"Тоді може бути проведена операція на кшталт "Бурі в пустелі" 1991 року. Спочатку кілька тижнів працює авіація, зносить, перемелює будь-які рубежі супротивника і лише після цього туди заходять наземні війська та в режимі зачистки дозачищає територію", — зазначив Світан.

Він наголосив, що поки Україна не отримає літаки у достатній кількості, краще взагалі не вести наступ. Це дасть можливість зберегти людей та техніку.

"А поки що ми перебуваємо в режимі активної оборони. Основне завдання будь-якої армії, яка обороняється від загарбника – знищення армії супротивника. Для нас важливо знищити саму армію. А визволення території – наслідок виконання першого завдання. Наприклад, якщо всю окупаційну армію ми знищимо в районі Авдіївки, то вся решта території автоматично звільниться", — резюмував експерт.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференція у Брюсселі заявив, що довгоочікувані винищувачі F-16, які передадуть Україні союзники, справді зможуть змінити ситуацію на полі бою. Проте коли саме вони прибудуть на фронт — поки що невідомо.