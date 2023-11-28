Перевага у повітрі: Ігнат розкрив головну роль винищувачів F-16 для України

Наразі Україні потрібно не менше 150 літаків F-16

Щоб успішно деокупувати українські території, вигнавши звідти російських терористів, Україні потрібна перевага у повітрі. Одним з ключів до досягнення цієї переваги стануть американські винищувачі F-16.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Новинарня". Але, застеріг він, не можна вважати ці літаки "панацеєю" від російської переваги у повітрі, у тому числі під час звільнення Криму.

"Стане, але не літаком єдиним. Треба дивитись комплексно. Без контролю повітря неймовірно важко це робити. Ми не зможемо проводити успішні операції наземні з деокупації без переваги в повітрі. Перевага в повітрі – це ключ до успіху", – зазначив він.

Ігнат додав, що з огляду на ситуацію на фронті, зараз Україна потребує понад 150 одиниць F-16. Також Збройним силам потрібно отримати навчально-бойові зразки винищувачів та спеціальну техніку для їх обслуговування.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.