Война — день 645: оккупанты усиливают давление на Бахмут, а ВСУ продвигаются на юге

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сдерживать российское вторжение, а местами проводит наступательные операции. В частности это касается Запорожской и Херсонской областей. При этом россияне сообщают о существенном продвижении в районе Бахмута, хотя украинская сторона это отрицает. В целом же ситуация по всей линии фронта остается напряженной, а оккупанты повсеместно используют тактику штурмов группами по 5-10 человек, что приводит лишь к огромным потерям в живой силе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В части восточных и южных областей объявлена тревога из-за налета ударных БПЛА. По меньшей мере два дрона были зафиксированы по направлению Кривого Рога.

О том, что происходило 27 ноября, читайте в материале: Война — день 642: оккупанты ищут слабые места возле Купянска и давят на Бахмут

Информацию за 28 ноября смотрите по ссылке: Война — день 643: россияне делают из Авдеевки второй Бахмут, но несут огромные потери

С данными за 29 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 644: несмотря на непогоду оккупанты штурмуют Авдеевку и обстреливают Украину