ЕС выделит Украине огромную сумму в ближайшие 4 года: пакет помощи не заблокирует никто

Пакет помощи никем не оспаривается, даже по объему

Страны Европейского союза согласовали большой пакет финансовой помощи для Украины. Речь идет о сумме €50 млрд (54,6 млрд долларов), которая будет предоставляться в течение следующих 4 лет.

Об этом в четверг, 30 ноября, пишет Sky News, цитируя европейского комиссара по бюджету Йоханнеса Хана. Отмечается, что пакет помощи не оспаривается ни одной страной ЕС.

"Центральная часть — это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по объему", — заявил европейский комиссар по вопросам бюджета во время брифинга.

Стоит добавить, что в июне 2023 года Еврокомиссия предложила создать специальный механизм, по которому для Украины будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро в течение четырех лет. Такой механизм станет заменой поддержки ЕС Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок его действия заканчивается уже в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ назвали сроки, когда Конгресс США проголосует за финансовую помощь Украине. Известно, что больше половины проголосуют за то, чтобы отправить стране еще десятки миллиардов долларов.