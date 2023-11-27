Когда Конгресс проголосует за деньги на помощь Украине: в СМИ назвали сроки

В настоящее время единственное препятствие на пути согласования законопроекта – вопрос американских границ

Конгресс США планирует провести голосование по объединенному пакету финансирования помощи Украине, помощи Израиля и укреплению границ США уже 4 декабря. Планируется, что к тому времени будет приобретен межпартийный консенсус относительно пакета.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо лидера демократического большинства Сената США Чака Шумера, которое он разослал сенаторам. В письме Шумер делает акцент на необходимости как можно быстрее найти консенсус.

"Почти наверняка 60 голосов проголосуют за отправку в Украину еще десятков миллиардов долларов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не поднимет законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границ", – пишет издание.

Заявление Шумера, отмечает издание, оказывает давление на законодателей, заставляя их выдвинуть такой вариант соглашения по укреплению границ, который устроит обе партии. Фактически, в письме сенатор выдвинул крайний срок принятия пакета, поскольку США уже дважды принимали временный бюджет без учета потребностей Украины в следующем году, ситуация может стать еще хуже.

"Ничто не сделает автократов типа путина или Си Цзиньпина счастливее сейчас, чем видеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его вооруженных сил", – резюмировал Шумер в своем письме, призывая членов обеих партий сотрудничать ради достижения цели.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.