Доллар без США: чего ожидать от валютного курса, если международная помощь задержится

Как отказ от фиксированного курса повлиял на экономику

Международная помощь спасает украинский бюджет и курс гривны. Спасает настолько, что Нацбанк уже второй месяц работает без фиксированного курса. Бизнес-Телеграф посмотрел, как это работает. И спросил бизнесменов, что они об этом думают.

Валютный курс начинает все больше волновать финансовое сообщество. Это естественно, ведь с начала года Национальный банк на межбанке продал валюты на 24,287 млрд долларов, а купил – всего 212,38 млн долларов. Только за прошлую неделю, с 13 по 17 ноября, НБУ продал на межбанковском валютном рынке 721,15 млн долларов. И это на 332,05 млн долларов больше чем неделей раньше. При этом регулятор купил 0,5 млн долларов, а неделей раньше – 1,26 млн долларов.

Интервенции НБУ на межбанке

На резервы такой объем продаж влияет, но не слишком заметно. Ведь НБУ продает поступающие в виде финансовой помощи деньги. В бюджет они должны заходить в гривны, а страна получает их в валюте. Поступления были на заметном уровне, поэтому НБУ даже отказался от фиксированного курса. Это произошло 2 октября. С того дня гривна колеблется в условиях так называемой "управляемой гибкости". В октябре регулятор продал на межбанке 3,35 млрд долл. и выкупил в резервы 14 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце достигла 3,34 млрд и была самой высокой с июля 2022 года.

Как это воспринимает бизнес? "Я бы все равно не делал его гибким. Фиксированный курс упростил бы бизнесу маневрирование", — говорит руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук. После 2 октября, когда был введен режим управляемой гибкости, курс доллара начал колебаться и большую часть прошлого месяца его значение было ниже, чем до отмены режима фиксированного курса, то есть менее 36,5686 грн. Экспортеры не очень этим довольны. "Мы рассчитывали продавать валютную выручку дороже 37 гривен за доллар. А фактически делаем это сейчас по 36,1-36,2 гривны. Нам это очень невыгодно, можем остаться с убытком, потому что закладывали в планы совсем другие цифры", — говорит глава. Молочного альянса» Сергей Вовченко. Пострадали не только экспортеры. Даже Государственное казначейство, гривневые поступления которого от продажи иностранной валюты со счетов после отмены режима фиксированного курса доллара были на 45,18 млн грн меньше, чем могли быть в случае, если бы курс оставался фиксированным на уровне 36,5686 грн за доллар.

Очевидно, что НБУ в своей новой валютной стратегии пытался снизить долларизацию экономики, притормозить инфляцию, частично заместить международную помощь государственными ценными бумагами, удержать курс на следующий год в пределах, при которых доходность в гривне тех же ОВГЗ и депозитов будет выше.

Но, несмотря на международную помощь, резервы Украины сокращаются третий месяц подряд. В сентябре они снизились на 1,7% и по состоянию на 1 октября 2023 составили 39,708 млрд долларов. В Нацбанке объяснили, что динамика снижения резервов была обусловлена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили уже 38,9 млрд долларов. То есть в октябре они снизились на 1,9%.

Международные резервы НБУ

Зрада? Без контекста выглядит именно так. Но на самом деле скорее вопрос цены. То есть сколько резервов НБУ готов потратить на интервенции, то есть на поддержку относительно стабильного курса. "Если раньше для поддержки стабильных резервов нам требовалось 2-3 млрд долларов внешней финансовой помощи в месяц, то теперь это 4. В октябре получили лишь неполные 2.8. Укрепление гривны на 20 копеек к доллару по итогам октября на этом фоне кажется фарсом", – считает эксперт Алексей Блинов. И он такой не один. "Рынка в его классическом понимании нет, да и не может быть… потому что есть ограничения на вывод валюты, и на торговлю как таковую, и приливы валюты зависят не от рыночных факторов, а от хода войны и готовности наших, как бы сказать, коллег, выполнять то, что пообещали, то есть соблюдать договоренности с международными партнерами… это где-то процентов на 90 функция международной помощи и кредитов – чем больше, тем крепче. И процентов на 10 всего остального", — добавляет аналитик Евгений Дубогрыз.

Прочная гривна и управляемый курс не означает, что риски долгосрочной стабильности национальной валюты отсутствуют. Вся экономическая система страны сегодня построена на потреблении внешних поступлений. "Конечно, мы следим за ситуацией в странах-донорах и естественно то, что мы обеспокоены, – сказал председатель правления НБУ Андрей Пышный. — Мы рассчитываем, что все эти средства придут в Украину и все необходимые решения будут найдены". Потребность Украины во внешнем финансировании на этот год – 45 млрд долларов. Получила страна пока 35. То есть, до конца года нужно найти еще 10.

Поэтому не имея гарантий покрытия дефицита бюджета даже на этот год, НБУ пока держит гривну на короткой цепочке (на межбанке на уровне около 36,2 грн за доллар) и анонсирует второй этап смягчения валютных ограничений. Об этом Пышный сказал во время панельной дискуссии "Фундамент финансовой стабильности следующих лет". "Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию: перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнеса проще", — заявил Пышный. Бизнес не спорит, но и не соглашается. "На следующий год компания ориентируется на доллар по 39-40 гривен, но готовится оперативно, ежемесячно, корректировать планы в зависимости от ситуации на валютном рынке", — говорит Вовченко из "Молочного альянса".

В июле Нацбанк обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В дорожной карте Стратегии второй этап предусматривает несколько шагов. Таких как либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям. Эксперты, напротив, хоть и не видят катастрофы, не настолько оптимисты, чтобы считать, что курс гривны будет зависеть от НБУ или правительства. Валютный рынок будет турбулентным и множество факторов может это спровоцировать. Сейчас рынок потребляет дешевую валюту, но это не выводит из равновесия председателя правления НБУ Андрея Пышного, ведь текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Конечно, без помощи все расстроены. Вовченко говорит о рисках провала продаж, если Украина будет недополучать международную помощь. "Деньги от партнеров сейчас — это экономика, зарплаты и пенсии. Если уровень доходов потребителей упадет, то соответственно упадут и продажи товаров массового спроса, в том числе, и молочной продукции", — объясняет он. Приблизительно так же думают представители других потребительских секторов. "Более 50% общего фонда госбюджета — это иностранные "донаты" и кредиты. Прямой связи между коммерческим строительством и макрофином почти нет. Но негативные процессы сразу отражаются на достатке граждан, на их планах по приобретению жилья. А девелоперам может быть кое-где выгоднее отложить новые проекты, а если есть финансовая возможность, сконцентрироваться на завершении начатых проектов, особенно тех, в которых реализована большая часть квартир», — говорит соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Что будет без помощи? Печатный станок НБУ, повышение налогов и коммунальных тарифов до европейского уровня. Понятно, что об этом не хотят говорить ни НБУ, ни правительство. "Хорошо, что это только план Б на крайний случай. Но о нем нужно говорить. Чтобы больше ценить то, что мы имеем. Чтобы понимать, от чего нас спасают деньги Запада. И чтобы не делать дураков, которые могут ослабить нашу поддержку", – считает инвестбанкир Сергей Фурса.