На валютном рынке будет хаос: чего ожидать от курса доллара в Украине в 2024 году

Есть шанс, что валютные колебания в пределах 45-50 гривен за доллар могут быть вполне реальны

Хотя до конца этого года колебания курса доллара прогнозируются незначительными, но уже в следующем году стоит ожидать большого удорожания американской валюты.

Как говорят адвокат Львовской коллегии адвокатов. Журналист киевских СМИ Вадим Башта и редактор отдела микроэкономики и бизнеса ZN.UA, кандидат экономических наук Сергей Следзь в издании "Зеркало недели", в Украине может быть финансово-экономический кризис, но это будет известно уже с течением времени. В госбюджете при некоторых условиях возможна "дыра" в размере 29 млрд гривен.

"Уже сейчас американская Politico со ссылкой на Минфин Украины сообщает об угрозе дыры в нашем госбюджете в размере 29 млрд долл. в следующем году, если помощь союзников не будет поступать своевременно и в достаточном объеме. В таком случае экономика Украины скатится в полномасштабный финансово-экономический кризис с самыми тяжелыми последствиями. Их эхо ощутит и Европа», — говорится на сайте.

Поэтому следует отметить, что курс гривны в будущем будет зависеть не от правительства или действий НБУ. Однако, по словам экспертов, большого кризиса можно избежать, но рынок ожидается "турбулентным".

"Курс гривны к доллару США во второй половине 2024-го вернется туда, где находился осенью 2022-го — на уровень, несколько выше, чем 41 грн/долл. А самый вероятный зимне-весенний коридор — 38–39 грн за одного "американца", — говорят аналитики.

Они отмечают, что в следующем году на валютном рынке курс доллара может подорожать до 45 или 50 гривен.

Курс доллара в Украине на 10 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 10 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,22 грн (покупка) и 37,75 (продажа). Наличный курс — 37,60 (покупка) и 37,70 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,0 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине стабильного курса доллара 36,6 гривны больше не будет. Эксперт дал прогноз по изменениям на рынке.