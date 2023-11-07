Гривна укрепляется, а доллар падает: чего ожидать от курса до конца недели

За неделю национальная валюта Украины укрепилась на 10-15 копеек

Американская валюта держится почти на одном уровне и больших курсовых колебаний эксперты не прогнозировали. Однако некоторые изменения к концу недели будут, но они предполагаются незначительными.

Как говорит директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал, до 12 ноября состоится постепенное замедление укрепления гривны, а в безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 4 дня будет наблюдаться коррекция курса.

"На мой взгляд, в течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в пределах 37,5-37,9 гривны за доллар ", — считает Золотько.

По словам эксперта, на наличном рынке будет продолжаться вероятно небольшое укрепление национальной украинской валюты. Это будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и ожидаемым постепенным ослаблением понижения курса гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 7 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,30 грн (покупка) и 37,82 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,67 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,04.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить американская валюта в 2024 году. Эксперты дали прогноз, насколько вырастет курс доллара и вероятно ли это.