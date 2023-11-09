Снятие валютных ограничений пойдет на пользу: что будет с курсом доллара в Украине до конца года

Достаточно оптимистичные прогнозы

После перехода Нацбанком к гибкому курсообразованию есть вероятность, по прогнозам аналитиков, что курс доллара до конца 2023 года не будет превышать 37,5 гривен. Колебания будут незначительными из-за поддержки НБУ.

Из-за постепенных снятий ограничений на текущие и финансовые операции в финансовой сфере есть шанс со временем вернуться к довоенным показателям, как объясняет главный экономист Dragon Capital Елена Билан в комментарии "Экономическая правда". До конца этого года украинцам не стоит готовиться к большим изменениям на рынке.

По словам экономиста, в первые месяцы после перехода к контролируемо-гибкому курсу колебания официального курса доллара будут небольшими.

"В этот период основной задачей Нацбанка будет продемонстрировать, что гибкость курса не несет больших рисков и что ситуация находится под контролем. Ведь экономическая ситуация и большие объемы международной поддержки не дают оснований ожидать резкой девальвации в ближайшей перспективе", — объясняет Елена Билан.

Она добавляет, что в свою очередь НБУ не будет допускать обесценивания гривны, потому что это может привести к инфляции.

"По расчетам Dragon Capital, официальный курс в конце 2023 года будет колебаться между 36,6 грн и 37,5 грн за доллар ", — говорится в издании.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 ноября

По данным портала "Минфин", в четверг, 9 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,22 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,55 (покупка) и 37,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,04 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине стабильного курса доллара 36,6 гривны больше не будет. Эксперт дал прогноз по изменениям на рынке.