Зняття валютних обмежень піде на користь: що буде з курсом долара в Україні до кінця року

Досить оптимістичні прогнози

Після переходу Нацбанком до гнучкого курсоутворення є ймовірність, за прогнозами аналітиків, що курс бакса до кінця 2023 року не перевищуватиме 37,5 гривень. Коливання будуть незначними через підтримку НБУ.

Через поступові зняття обмежень на поточні та фінансові операції у фінансовій сфері є шанс з часом повернутись до довоєнних показників, як пояснює головна економістка Dragon Capital Олена Білан в коментарі для "Економічна правда". До кінця цього року українцям не варто готуватись до великих змін на ринку.

За словами економістки, в перші місяці після переходу до контрольовано-гнучкого курсу коливання офіційного курсу долара будуть невеликими.

"В цей період основною задачею Нацбанку буде продемонструвати, що гнучкість курсу не несе великих ризиків і що ситуація знаходиться під контролем. Адже економічна ситуація і великі обсяги міжнародної підтримки не дають підстав очікувати різкої девальвації в найближчій перспективі", — пояснює Олена Білан.

Вона додає, що своєю чергою НБУ не допускатиме знецінення гривні, бо це може призвести до інфляції.

"За розрахунками Dragon Capital офіційний курс наприкінці 2023 року коливатиметься між 36,6 грн та 37,5 грн за долар", — мовиться у виданні.

Курс долара в Україні станом на 9 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 9 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,22 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,55 (купівля) та 37,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стабільного курсу долара 36,6 гривні більше не буде. Експерт дав прогноз щодо змін на ринку.