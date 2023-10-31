Долар по 36,6 - це "якір": екс-член Ради НБУ пояснив, як формується ринковий курс валюти

Позначка 36,6 грн відігравала роль певного якоря

Перехід до ринкового курсоутворення в Україні був неминучим процесом. Однак до НБУ є питання щодо часу, який було обрано для ухвалення такого рішення.

Про це "Телеграфу" розповів голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран. За його словами, немає іншого курсу, окрім ринкового.

"Навіть за часів СРСР, коли за торгівлю валютою була кримінальна відповідальність, курс формувався на "чорному" ринку. Так і під час війни: відмітка 36,6 відігравала роль певного якоря та розрахункову функцію при сплаті податків. Але справжній ринковий курс формувався на готівковому ринку, і він помітно різнився від фіксованого, поки ринок не збалансувався", — сказав Шапран.

Він також зазначив, що перехід до ринкового курсоутворення в Україні був неминучим процесом. Проте до Нацбанку водночас залишаються питання щодо часу, який він обрав для переходу від фіксованого до плаваючого курсу.

Повний текст читайте на сайті "Телеграфа" у матеріалі: Чи потоне гривня? Експерт вказав на помилки та спрогнозував результати дій НБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віталій Шапран розповів, коли найкраще було переходити до плаваючого курсу і до чого привів невдало обраний час.