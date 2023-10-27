На готівковому ринку запанує тиша: коли курс долара в Україні стабілізується

На валюти впливатимуть дії банку

Нацбанк знизив вкотре облікову ставку і більшість експертів одноголосно стверджують, що курс долара на готівковому ринку "впіймає" стабільність.

Як раніше пояснював "Телеграфу" начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий, на курс американської валюти впливатиме сплачування НБУ за депозитні сертифікати.

За словами Лєсового, процес зниження ставок за гривневими депозитами розпочався вже після зниження облікової ставки до 20%.

"Ставки за депозитами "зміцнять" тим, що за депозитні сертифікати НБУ, як і раніше, платитиме 20% річних, також це допоможе зберегти стабільним курс долара", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 27 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 27 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,51 грн (купівля) та 38,05 (продаж). Готівковий курс — 37,85 (купівля) та 37,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,50.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні може зрости до 53 гривень, але не найближчим часом.