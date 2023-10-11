Долар може здорожчати до 53 гривень: коли українцям чекати на новий курс

Все залежить від багатьох факторів, включно від ситуації на фронті

У бюджетах на 2024 рік було закладено вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні. За деякими прогнозами, у 2028 році американська валюта може коштувати 53,9 гривні.

Як повідомляється на сайті World Economic Outlook, аби середньорічний курс сягнув 37,5 гривні за долар, має відбутись значна девальвація національної валюти. До початку жовтня НБУ утримував ціну на долар на рівні 36,6 гривні.

Середньорічний курс гривні до долара (за даними МВФ) становитиме

у 2023 році — 37,5 грн/$

у 2024 році — 41,4 грн/$

у 2025 році — 46,0 грн/$

у 2026 році — 48,9 грн/$

у 2027 році — 51,3 грн/$

у 2028 році — 53,9 грн/$

Курс долара в Україні станом на 11 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 11 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,50 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зростатиме вартість американської валюти в Україні найближчим часом.