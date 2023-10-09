НБУ матиме основну задачу: яким очікується курс долара до кінця 2023-го

Аналітики кажуть, що лібералізація валюти піде на користь

В Україні НБУ перейшов з фіксованого курсу на керований. Деякі експерти прогнозують, що курс долара до кінця 2023 року коливатиметься в межах 36,6 — 37,5 гривень.

Як каже головна економістка Dragon Capital Олена Білан на сайті "Економічна правда", поступова лібералізація (Ред. Повне зняття валютних обмежень на поточні та фінансові операції) фінансової сфери дозволить з часом повернутись до довоєнних показників. НБУ своєю чергою стабілізує гривню.

"В перші місяці після переходу до контрольовано-гнучкого курсу коливання офіційного курсу будуть незначними. В цей період основною задачею Нацбанку буде продемонструвати, що гнучкість курсу не несе великих ризиків і що ситуація знаходиться під контролем. Адже економічна ситуація і великі обсяги міжнародної підтримки не дають підстав очікувати різкої девальвації в найближчій перспективі", — пояснює Олена Білан.

Білан також зауважує, що НБУ не допустить знецінення національної валюти, оскільки це спричинить зростання інфляції. Щоб зробити гривню міцнішою, регулятор запровадив привабливі умови саме для гривневих депозитів.

У Dragon Capital вважають, що в кінці 2023 року долар буде у межах 36,6 – 37,5 гривні за долар.

Курс долара в Україні станом на 9 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 9 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,15 (купівля) та 38,26 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України трошки здешевшав — 36,58 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Тарас Козак розповів, що буде з курсом долара до кінця 2023 року.