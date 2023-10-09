НБУ будет иметь основную задачу: каким ожидается курс доллара до конца 2023-го

Аналитики говорят, что либерализация валюты пойдет на пользу

В Украине НБУ перешел с фиксированного курса на управляемый. Некоторые эксперты прогнозируют, что курс доллара до конца 2023 года будет колебаться в пределах 36,6-37,5 гривен.

Как говорит главная экономистка Dragon Capital Елена Билан на сайте "Экономическая правда", постепенная либерализация (Ред. Полное снятие валютных ограничений на текущие и финансовые операции) финансовой сферы позволит со временем вернуться к довоенным показателям. НБУ в свою очередь стабилизирует гривну.

"В первые месяцы после перехода к контролируемо-гибкому курсу колебания официального курса будут незначительными. В этот период основной задачей Нацбанка будет продемонстрировать, что гибкость курса не несет больших рисков и что ситуация находится под контролем. Ведь экономическая ситуация и большие объемы международной поддержки не дают оснований ожидать резкой девальвации в ближайшей перспективе ", — объясняет Елена Билан.

Билан также отмечает, что НБУ не допустит обесценивания национальной валюты, поскольку это повлечет за собой рост инфляции. Чтобы сделать гривну крепче, регулятор ввел привлекательные условия именно для гривневых депозитов.

В Dragon Capital считают, что в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,6 – 37,5 гривны за доллар.

Курс доллара в Украине на 9 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 9 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,15 (покупка) и 38,26 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины немного подешевел — 36,58 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что эксперт Тарас Козак рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2023 года.