Доллар может подорожать до 53 гривен: когда украинцам ждать нового курса

Все зависит от многих факторов, включая ситуацию на фронте

В бюджетах на 2024 год была заложена стоимость валюты в среднем на уровне 41 гривны. По некоторым прогнозам, в 2028 году американская валюта может стоить 53,9 гривны.

Как сообщается на сайте World Economic Outlook, чтобы среднегодовой курс достиг 37,5 гривны за доллар, должна произойти значительная девальвация национальной валюты. До начала октября НБУ удерживал цену на доллар на уровне 36,6 гривны.

Среднегодовой курс гривны к доллару (по данным МВФ) составит

в 2023 году — 37,5 грн/$

в 2024 году — 41,4 грн/$

в 2025 году — 46,0 грн/$

в 2026 году — 48,9 грн/$

в 2027 году — 51,3 грн/$

в 2028 году — 53,9 грн/$

Курс доллара в Украине на 11 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 11 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дешеветь — 36,50 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли расти стоимость американской валюты в Украине в ближайшее время.