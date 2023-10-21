Подорожчання неминуче? Чого чекати від курсу валют наступного тижня

До кінця року євро та долар можуть сильно подорожчати

У понеділок, 23 жовтня, курс валют в Україні впаде. Згідно з прогнозом НБУ, долар подешевшає на 7 копійок, а євро на 5 копійок.

Про це йдеться у прогнозі Нацбанку. Водночас серйозних коливань курсу наступного тижня не передбачається.

Так, на міжбанку курс долара протягом дня впав на 7 копійок і купити його можна за 36,52 гривні, а продати за 36,54 гривні. Готівковий курс євро також знизився до 38,10 гривні. За прогнозами, у понеділок, 23 жовтня, валюта незначно коливатиметься в межах, які були на валютному ринку перед запровадженням гнучкості курсу.

Щодо курсу валют протягом усього наступного тижня, то Начальник департаменту скарбниці ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лісовий дав свій прогноз 24 каналу. За його словами, долар коливатиметься в межах 37,5–38,5 гривні, а євро – в межах 39–42 гривні. Він також додав, що курс валют може трохи зрости з часом.

"Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть відбутися і на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1–1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах", — прогнозує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якої умови курс долара не зростатиме. Зараз НБУ має достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін.