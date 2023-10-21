Укр

Подорожание неизбежно? Чего ждать от курса валют на следующей неделе

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Прогноз курса валют на следующую неделю Новость обновлена 21 октября 2023, 10:02
Прогноз курса валют на следующую неделю. Фото Иллюстративное фото

К концу года евро и доллар могут сильно подорожать

В понедельник, 23 октября, курс валют в Украине упадет. Согласно прогнозу НБУ, доллар подешевеет на 7 копеек, а евро — на 5 копеек.

Об этом говорится в прогнозе Нацбанка. Вместе с тем, серьезных колебаний курса на следующей неделе не предвидится.

Так, на межбанке курс доллара в течение дня упал на 7 копеек и купить его можно за 36,52 гривны, а продать за 36,54 гривны. Наличный курс евро тоже упал до 38,10 гривны. По прогнозам, в понедельник, 23 октября, валюта будет незначительно колебаться в пределах, которые были на валютном рынке перед введением гибкости курса.

Что касается курса валют в течение всей следующей недели, то Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой дал свой прогноз 24 каналу. По его словам, доллар будет колебаться в пределах 37,5–38,5 гривны, а евро в пределах 39–42 гривны. Он также добавил, что курс валют может немного возрасти со временем.

"Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковские колебания курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1–1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах", — прогнозирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, при каком условии курс доллара не будет расти. Сейчас у НБУ достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений.

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