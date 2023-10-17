Курс не будет расти при одном условии: чего ждать от доллара до конца октября

НБУ постарается держать стабильность на рынке

После того, как Нацбанк ввел плавающий курс, большинство экспертов уверены, что доллар в течение октября сильно не будет дорожать.

Как говорит в комментарии Gazeta.ua экономист Владимир Дубровский, у НБУ достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений. Разница курса доллара будет в пределах 10 копеек.

"Сильных колебаний не должно быть. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже иссякает. Сейчас гривна входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или резкого замедления нет", – говорит экономист о курсе иностранной валюты.

Он говорит, что никаких сильных колебаний на валютном рынке не будет, пока Запад будет поддерживать нашу страну — поступление валюты. Кроме того, резервы находят под контролем, а Национальный Банк держит курс таким, который комфортен для экономики.

Курс доллара в Украине на 17 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 17 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины изменился — 36,32 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, когда доллар может стоить 53,9 гривны.