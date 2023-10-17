Курс не зростатиме за однієї умови: чого чекати від долара до кінця жовтня

НБУ намагатиметься тримати стабільність на ринку

Після того, як Нацбанк запровадив плаваючий курс, більшість експертів впевнені, що долар протягом жовтня сильно не дорожчатиме.

Як каже в коментарі Gazeta.ua економіст Володимир Дубровський, НБУ має достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін. Різниця курсу долара буде в межах 10 копійок.

"Сильних коливань не повинно бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі. Причин для прискорення або різкого уповільнення немає", – каже економіст про курс іноземної валюти.

Він каже, що жодних сильних коливань на валютному ринку не буде доки Захід підтримуватиме нашу країну — надходження валюти. Окрім того, резерви знаходять під контролем, а Національний Банк тримає курс таким, який є комфортним для економіки.

Курс долара в Україні станом на 17 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 17 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України змінився — 36,32 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, коли долар може коштувати 53,9 гривні.