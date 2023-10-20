Европа готовит валютные сюрпризы: подорожает ли доллар на следующей неделе

Аналитик дал прогноз

До конца этой недели на валютном рынке не будет большого роста курса бакса. По словам экспертов, подобная стабильность продержится до 26 октября.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев, безналичный доллар на межбанке будет в пределах от 36,35 до 36,75 гривны с тенденцией роста котировки к условиям, которые позволит НБУ.

"Нас снова ждет новое заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Мой прогноз, что они увеличат ее еще на 0,25% годовых — с 4,5% годовых до 4,75%. Ну и тогда я жду на реале с 24 по 26 октября по паре евро-доллар, по моему прогнозу, — от 1,042 до 1,073 долларов ", — говорит аналитик.

По словам Козырева, с 20 по 26 октября при купле-продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и банков доллар будет в пределах от 20-25 до 30 копеек.

"За последние 30 дней украинцы покупали больше валюты, чем продавали. С другой стороны ситуация стабилизировалась и она уже никакая по сравнению с, например, там со 2-3 октября когда вели только гибкий курс и многие люди боялись и конвертировали большие суммы именно в валюту", — объясняет Козырев.

Купля-продажа доллара по наличному рынку будет в пределах от 37,25 до 38,50 гривен.

"Некоторая волатильность (Ред. Волатильность — колебания) курсов на наличном рынке будет сохраняться периодически. Будут попытки все же играть на повышение, но это не очень критично, потому что все же массового ажиотажа покупки наличной валюты в банках или в обменниках финкомпании будет ", — резюмировал аналитик.

Курс доллара в Украине на 20 октября

По данным портала Минфин, в пятницу, 20 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара в Украине до конца года останется на уровне до 37,5 грн.